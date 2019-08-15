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В рязанском штабе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили отставание от графика на ряде объектов


В рязанском штабе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили отставание от графика на ряде объектов. Об этом сообщает сайт министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
В обсуждении приняли участие представители регионального минтранса, «Дирекции дорог Рязанской области» и руководители подрядных организаций. Заседание провел заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. Как было сказано на заседании штаба, на ряде объектов работы идут с отставанием. Подрядчики объясняют это рядом неблагоприятными погодными условиями, проблемами, связанными с работой техники и поставкой материалов.
В этом году работы ведутся на 46 объектах. В начале июля после ремонта сдан в эксплуатацию первый объект – участок автодороги Акулово – Старожилово – Пронск.

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