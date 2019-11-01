В Рязанском «политехе» прошёл «Диалог на равных» с директором «Патриотцентра»

В пятницу, 1 ноября, в Рязанском политехническом институте прошёл девятый «Диалог на равных» с директором «Патриотцентра» Рязанской области Никитой Кузьминым. Участниками мероприятия стали студенты средних и высших учебных заведений нашего города.

С приветственным словом выступил директор института Игорь Мурог.

— Я рад приветствовать вас в стенах нашего института. Я так понимаю, что сегодня здесь собрались самые активные патриоты Рязани и России. хочу пожелать вам гордиться своей историей. из вас, определённо, получатся хорошие люди и специалисты, — поделился Игорь Мурог.

Никита Кузьмин рассказал о своей учебе, «Патриотцентре», волонтёрстве и дал советы студентам, как не потерять стимул в реализации проекта, и как правильно составлять своё резюме.

Никита Кузьмин уже более 10 лет работает в общественной сфере и занимается волонтерской деятельностью, является председателем «Российского союза молодежи» и руководителем штаба «Бессмертного полка» по Рязанской области, входит в совет регионального отделения РДШ.

— Я закончил 9 классов, затем поступил в сельскохозяйственный техникум, потом был призван в армию, следом поступил в ВУЗ и в итоге получил три высших образования, — рассказал он.

По словам Никиты Кузьмина, знания, которые получают в техникуме, более полезны, чем те, которые дают в 10 и 11 классах.

Также он подчеркнул, что совсем неважно какого цвета по итогу будет диплом, самое главное, каким специалистом вы станете. А еще помимо учебной деятельности работодатель обращает внимание на общественную. Ведь организация каких-либо мероприятий даёт большую вероятность того, что вы обладаете хорошими коммуникативными навыками.