В рязанском парке установят игровую спортивную площадку

В пятницу, 11 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Об этом сообщил официальный сайт администрации.



Жительница ул. Боголюбова обратилась к Елене Сорокиной по вопросу организации движения пешеходов и транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении ул. Боголюбова и Касимовского шоссе. Заявительница просила перенести ограждение ближе к строительной площадке, обустроить тротуар на всем участке дороги, произвести ямочный ремонт проезжей части.



Елена Сорокина поставила задачу устранить замечания в кратчайшие сроки. Представитель строительной организации рассказал, что на площадке уже ведутся подготовительные работы и расчистка территории для переноса ограждения вглубь участка. Планируется, что к 1 ноября работы будут завершены. В срок до 20 ноября застройщик организует пешеходную дорожку, а до первого декабря – произведет ремонт проезжей части.



Жительница улицы Юннатов пришла на личный прием с просьбой заасфальтировать дорожки в районе парка им. Уткина, а также перенести контейнер для сбора ТБО, расположенный в районе д. 69 по ул. Есенина, в другое место, так как туда выбрасывают мусор не только жители дома, но и посторонние граждане, в связи с чем, в районе контейнера регулярно образуется свалка.



Елена Сорокина поручила управлению благоустройства рассмотреть возможность включения сквера им. Уткина в программу по формированию комфортной городской среды. Кроме того, в этом году там планируется установить игровую спортивную площадку. Управлению энергетики и ЖКХ поручено проработать вопрос о переносе контейнера в другое место.



Всего в ходе личного приема были рассмотрены обращения 6 заявителей, по всем озвученным вопросам даны необходимые поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.

