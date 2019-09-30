В Рязанской ОКБ открылась новая реанимация



В Рязанской областной клинической больнице открылась новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Открытие отделения связано с ростом объёма оказания высокотехнологичной помощи и сложных операций. Новая реанимация поможет совершенствовать работу с коморбидными пациентами, которым требуется помощь врачей разных специальностей, а также с пожилыми пациентами.

Главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов подчеркнул, что открытие нового реанимационного отделения — это продолжение развития хирургической службы в больнице.

В приоритете стратегия Фаст трек, которая включает операции через маленькие разрезы и снижение риска послеоперационных осложнений. Эти и другие составляющие Фаст-трек способствуют быстрому восстановлению пациентов после операции. Развитие этой стратегии для пациентов ОКБ было бы невозможным без отделения, где будут готовить пациентов к хирургическому лечению, наблюдать их после операции и применять всю технологию для раннего ускоренного восстановления, — сказал Хубезов.

Новая реанимация рассчитана на 12 коек. С открытием нового отделения количество реанимационных коек в ОКБ достигло сорока восьми.