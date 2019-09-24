В Рязанской областной детской больнице стажируется итальянский студент. Об этом сообщают в РОДКБ.
Студент Эдижио Сиа обучается в медицинском университете города Триесте. На обучение в Рязань он попал в рамках программы академических обменов, реализуемой РязГМУ.
Итальянец обнаружил, что русские детишки более терпеливы, меньше плачут на приёме, чем маленькие пациенты в Италии.
В течение трех недель Эдижио будет узнавать особенности работы в российской детской больнице по различным хирургическим и терапевтическим направлениям.
В Рязанской областной детской больнице стажируется итальянский студент
Загрузка...