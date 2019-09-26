В Рязанской области запустят проект «Сохраняя культуру»

В субботу, 28 сентября, в Бурминской школе Александро-Невского района пройдет бесплатный концерт ко Дню пожилого человека. Для жителей прозвучат русские народные и авторские песни в исполнении любительского художественного коллектива Рязанской области хора Студенковского СДК. Мероприятие станет началом проекта, который получил грантовую поддержку на первом фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ».

Проект посвящен сохранению и популяризации аутентичной народной культуры в населенных пунктах Рязанской области, где нет стационарных клубных учреждений. Автор проекта – Арапова Александра, руководитель народного любительского художественного коллектива – выиграла на реализацию идеи 300 000 рублей.

«Основная идея – организация концертной программы Народного коллектива Рязанской области Сводного хора Студенковского сельского дома культуры на безвозмездной основе для жителей населенных пунктов Рязанской области, где нет стационарных клубных учреждений или есть небольшие сельские клубы», – поделилась Александра.

Начало концерта в 17:00.