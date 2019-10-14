В Рязанской области выберут лучшего сварщика

В пятницу, 18 октября, состоится конкурс сварщиков Рязанской области на приз «Академика Н.П. Алёшина». На конкурсе ожидается присутствие президента Национального агентства контроля сварки академика РАН Алёшина Н.П.

Участие в нём примут 12 человек,представляющих следующие организации:

АО «РНПК»

ООО «ПромСпецСтрой»

ООО «Коксохиммонтаж-Резервуар»

ООО «Стройкомплектсервис»

ООО «Стальстройтехнологии»

МУП «РМПТС»

ООО «НТИК»

ООО «СпецМонтажСтрой»

ЗАО «ЭПАРМ»

ООО «Фирма Монтажник»

Рязанский колледж электроники.

Конкурс будет проходить по адресу ул. Бирюзова, 2.