На главную Рязань Общество В Рязанской области выберут лучшего сварщика
РязаньОбщество

В Рязанской области выберут лучшего сварщика

В пятницу, 18 октября, состоится конкурс сварщиков Рязанской области на приз «Академика Н.П. Алёшина». На конкурсе ожидается присутствие президента Национального агентства контроля сварки академика РАН Алёшина Н.П.

Участие в нём примут 12 человек,представляющих следующие организации:

  • АО «РНПК»
  • ООО «ПромСпецСтрой»
  • ООО «Коксохиммонтаж-Резервуар»
  • ООО «Стройкомплектсервис»
  • ООО «Стальстройтехнологии»
  • МУП «РМПТС»
  • ООО «НТИК»
  • ООО «СпецМонтажСтрой»
  • ЗАО «ЭПАРМ»
  • ООО «Фирма Монтажник»
  • Рязанский колледж электроники.

Конкурс будет проходить по адресу ул. Бирюзова, 2.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Из-за аварии на водопроводе несколько улиц в центре Рязани остались без воды

С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа

Рязанский дизайнер рассказала, как сохранить красивый внешний вид сумок