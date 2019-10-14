В Рязанской области выберут лучшего сварщика

В пятницу, 18 октября, состоится конкурс сварщиков Рязанской области на приз «Академика Н.П. Алёшина». На конкурсе ожидается присутствие президента Национального агентства контроля сварки академика РАН Алёшина Н.П.
Участие в нём примут 12 человек,представляющих следующие организации:
- АО «РНПК»
- ООО «ПромСпецСтрой»
- ООО «Коксохиммонтаж-Резервуар»
- ООО «Стройкомплектсервис»
- ООО «Стальстройтехнологии»
- МУП «РМПТС»
- ООО «НТИК»
- ООО «СпецМонтажСтрой»
- ЗАО «ЭПАРМ»
- ООО «Фирма Монтажник»
- Рязанский колледж электроники.
Конкурс будет проходить по адресу ул. Бирюзова, 2.