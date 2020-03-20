В Рязанской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

В связи с введением в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, внесены изменения в распоряжение Губернатора от 16.03.2020 № 67-рг.



Согласно новому документу, подписанному Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 20 марта 2020 года, Комиссия по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона переименована в областной оперативный штаб. Состав дополнен, расширены полномочия.



В состав областного оперативного штаба, который возглавил Губернатор Николай Любимов, вошли: Вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области, первый заместитель руководителя штаба Игорь Греков, первый заместитель Председателя Правительства региона, заместитель руководителя штаба Анна Рослякова, руководитель аппарата Правительства региона, секретарь штаба Виталий Игнатенко, а также врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, заместители Председателя Правительства региона Евгений Беленецкий, Роман Петряев, Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов, Председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители министерств здравоохранения, образования и молодежной политики, финансов, труда и социальной защиты населения, по делам территорий и информационной политике, транспорта и автомобильных дорог, ТЭК и ЖКХ, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона, главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, территориального органа Росздравнадзора, управления Роспотребнадзора, областной прокуратуры, УФСБ РФ по региону, УМВД России по области, следственного управления Следственного Комитета РФ по Рязанской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, ГУ МЧС России по области, администрации Рязани, Государственного Фонда развития промышленности области, регионального исполкома Общероссийского народного фронта, депутаты областной Думы.

