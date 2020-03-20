На главную Новости Рязани Власть

В Рязанской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

В связи с введением в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, внесены изменения в  распоряжение Губернатора от 16.03.2020 № 67-рг.

Согласно новому документу, подписанному Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 20 марта 2020 года, Комиссия по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона переименована в областной оперативный штаб. Состав дополнен, расширены полномочия.

В состав областного оперативного штаба, который возглавил Губернатор Николай Любимов, вошли: Вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области, первый заместитель руководителя штаба Игорь Греков, первый заместитель Председателя Правительства региона, заместитель руководителя штаба Анна Рослякова, руководитель аппарата Правительства региона, секретарь штаба Виталий Игнатенко, а также врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, заместители Председателя Правительства региона Евгений Беленецкий, Роман Петряев, Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов, Председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители министерств здравоохранения, образования и молодежной политики, финансов, труда и социальной защиты населения, по делам территорий и информационной политике, транспорта и автомобильных дорог, ТЭК и ЖКХ, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона, главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, территориального органа Росздравнадзора, управления Роспотребнадзора, областной прокуратуры, УФСБ РФ по региону, УМВД России по области, следственного управления Следственного Комитета РФ по Рязанской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, ГУ МЧС России по области, администрации Рязани, Государственного Фонда развития промышленности области, регионального исполкома Общероссийского народного фронта, депутаты областной Думы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Дашково-Песочне трава горит рядом с жилыми домами

Новости Рязани
Жители Рязани, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают жечь сухую траву. Сообщения об этом регулярно появляются в социальных сетях.
Узнать больше

В Рязанской области «Камаз» протаранил легковушку

Новости Рязани
По предварительным данным, 25-летний водитель «Камаза» из Ульяновской области, проехав на запрещающий сигнал светофора
Узнать больше

В ДТП в Рязани получил травмы молодой парень

Новости Рязани
В результате ДТП на перекрёстке улиц Разина и Телевизионной в Рязани получил травмы 18-летний молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Власть
В связи с введением в регионе режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации...
Узнать больше

Водитель и жена заболевшего коронавирусом рязанца проходят обследование

Новости Рязани
В четверг, 19 марта, стало известно о первом случае заболевания коронавирусом среди рязанцев. На заседании оперативной группы по противодействию коронавирусу были озвучены подробности. Состояние больного...
Узнать больше

В Рязанской области подтверждён первый случай заражения коронавирусом

Новости Рязани
Заболевший мужчина вернулся из Франции. Сейчас он находится в индивидуальном боксе. Отмечается, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Не только жильё. «Зелёный сад» возводит социально значимые объекты в Рязанской области

Акценты
Группа компаний «Зелёный сад» известна рязанцам как один из ведущих строителей жилья в регионе. Однако девелопер реализует не только жилые объекты, но...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Дашково-Песочне трава горит рядом с жилыми домами

В Рязанской области «Камаз» протаранил легковушку

В ДТП в Рязани получил травмы молодой парень