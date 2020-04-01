В Рязанской области создали карту расположения магазинов

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Со 2 апреля начинает функционировать карта размещения торговых объектов, на которую нанесены магазины федеральных и региональных торговых сетей и магазины шаговой доступности в Рязани и муниципальных образованиях региона. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.



Доступ к карте возможен с сайта правительства Рязанской области, официальных сайтов центральных исполнительных органов государственной власти региона, а также сайтов администраций муниципальных районов и городских округов.



Сервис позволит жителям Рязанской области быстро определить, какие торговые объекты находятся в непосредственной близости от конкретных адресов места жительства или временного пребывания. Карта создана для помощи гражданам в планировании максимально коротких маршрутов при приобретении продовольственных товаров и товаров первой необходимости.



Это позволит сократить время пребывания на улицах и снизить риск заражения COVID-19.

