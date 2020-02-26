В Рязанской области состоялся мастер-класс по «северной ходьбе»

В среду, 26 февраля, в Рязанском геронтологическом центре им. П.А. Мальшина состоялся мастер-класс по северной ходьбе.

В мероприятии приняли участие первый заместитель регионального министра труда и социальной защиты населения Денис Боков, президент Федерации Северной ходьбы России Сергей Мещеряков, представители общественных организаций, спортсмены из Рязанской области и других регионов, «серебряные волонтеры» и проживающие геронтологического центра.

Профессиональные инструкторы из Москвы и Санкт-Петербурга показали упражнения с палками «джим-стик» и научили всех желающих «северной ходьбе».

Участникам V Российского заочного фестиваля «северной ходьбы» «100 километров от Рождества до Рождества», который проходил с 25 декабря по 7 января, были вручены дипломы и награды.

Всего в мероприятии приняли участие более 120 человек.