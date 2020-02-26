Рязанцы могут стать волонтёрами конституции. Для этого совершеннолетним гражданам нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта. Подать заявку может каждый совершеннолетний доброволец.

Далее все желающие пройдут отбор и обучение. Волонтёры будут помогать гражданам узнавать о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и сути предлагаемых изменений.

По всем вопросам можно обращаться по номеру 77-17-18 (доб.4) или в сообщения Волонтерского корпуса Рязанской области.