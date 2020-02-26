На главную Новости Рязани

Рязанцам доступен электронный сервис по автоматизации аренды абонементных ячеек

Выбрать и забронировать абонементную ячейку в почтовых отделениях Рязанской области можно, не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек – один из онлайн-сервисов Почты России, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов. Раньше, чтобы выбрать и забронировать абонементную ячейку, нужно было прийти в отделение связи, узнать у оператора, есть ли свободные ячейки, написать заявление и ждать заключения договора.

С внедрением автоматизации процесс бронирования стал в разы проще и быстрее. На специальном сайте Почты России abox.pochta.ru клиент сможет ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать наиболее территориально удобные почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, увидеть, есть ли в них свободные ячейки и оформить бронь. В личном кабинете физические лица могут сразу осуществить оплату, а юридические лица распечатать бланк платёжного поручения и осуществить оплату через банк. Останется только подписать заявление на почте и получить ключ от ячейки. После этого абонент сможет пользоваться ячейкой. Всего рязанская почта может предоставить клиентам более 2000 абонементных ячеек, установленных в 56 отделениях по всей области.

Упрощенное оформление документов позволяет существенно сократить время обслуживания в почтовых отделениях: если ранее с каждым клиентом заключался многостраничный договор, который можно было оформить только в почтовом офисе, то теперь абоненту будет достаточно подписать заранее сформированное заявление.

Напомним, ячейки абонементных почтовых шкафов можно использовать для получения писем, открыток, бандеролей, газет и журналов в отделениях Почты России без очередей. Такие ячейки особенно удобны для корпоративных клиентов – представители организации могут забирать корреспонденцию в любое удобное время в часы работы почтового отделения. Кроме того, можно арендовать сразу несколько абонементных ящиков, чтобы разделить корреспонденцию, например, по темам или ответственным сотрудникам.

Для физических лиц, помимо прочего, сервис удобен тем, что они могут не называть отправителям свой персональный адрес и пользоваться абонентским ящиком в отделении. Помимо этого, услуга является социально-ориентированной. Инвалиды, пенсионеры и ветераны ВОВ имеют возможность оформить услугу в два раза дешевле стандартного тарифа.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Комплексный центр соцобслуживания отчитался о внедрении в Рязани системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Новости Рязани
В среду, 26 февраля, Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани провёл конференцию и отчитался об итогах реализации мероприятий по внедрению системы...
Узнать больше

Сэм Селезнёв зарегистрировал сына в рязанском загсе

Новости Рязани
В среду, 26 февраля, известный шоумен Сэм Селезнёв и его супруга Юлия зарегистрировали рождение сына Тимофея. Об этом сообщается в группе Главного...
Узнать больше

Рязанцев ждёт масштабное отключение холодной воды

Администрация
В четверг, 27 февраля, рязанцев ждёт масштабное отключение холодной воды. Отключение связано с ремонтом водопровода в районе дома №14 по ул. Новая.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов принял решение по поводу строительства школы в Лесопарке

Новости Рязани
Строительство школы в Лесопарке для жителей Кального – одна из самых обсуждаемых в Рязани тем в последние дни. В соцсетях и на...
Узнать больше

Чтобы спасти пациентку, рязанские хирурги провели три операции за сутки

Новости Рязани
Клинический случай, с которым столкнулись специалисты сосудистого отделения ОКБ, оказался сложным и неординарным. Пациентка, поступившая в больницу, жаловалась на обширную рану голени,...
Узнать больше

Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершён

Новости Рязани
В Рязани завершился опрос о строительстве школы на территории Лесопарка. Напомним, голосование проходило на портал «Наш дом». Информация о...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Наталья Паламожных. О театре, кино, медицине и таксах

Акценты
Во вторник, 25 февраля, редакцию РИА «7 новостей» посетила актриса рязанского театра драмы Наталья Паламожных. На счету Натальи немало ролей – это...
Узнать больше

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Комплексный центр соцобслуживания отчитался о внедрении в Рязани системы долговременного ухода за пожилыми и...

Сэм Селезнёв зарегистрировал сына в рязанском загсе

Мужчина полностью разделся перед турникетом на станции МЦК в Москве