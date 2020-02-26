Рязанцам доступен электронный сервис по автоматизации аренды абонементных ячеек

Выбрать и забронировать абонементную ячейку в почтовых отделениях Рязанской области можно, не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонементных ячеек – один из онлайн-сервисов Почты России, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов. Раньше, чтобы выбрать и забронировать абонементную ячейку, нужно было прийти в отделение связи, узнать у оператора, есть ли свободные ячейки, написать заявление и ждать заключения договора.

С внедрением автоматизации процесс бронирования стал в разы проще и быстрее. На специальном сайте Почты России abox.pochta.ru клиент сможет ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать наиболее территориально удобные почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, увидеть, есть ли в них свободные ячейки и оформить бронь. В личном кабинете физические лица могут сразу осуществить оплату, а юридические лица распечатать бланк платёжного поручения и осуществить оплату через банк. Останется только подписать заявление на почте и получить ключ от ячейки. После этого абонент сможет пользоваться ячейкой. Всего рязанская почта может предоставить клиентам более 2000 абонементных ячеек, установленных в 56 отделениях по всей области.

Упрощенное оформление документов позволяет существенно сократить время обслуживания в почтовых отделениях: если ранее с каждым клиентом заключался многостраничный договор, который можно было оформить только в почтовом офисе, то теперь абоненту будет достаточно подписать заранее сформированное заявление.

Напомним, ячейки абонементных почтовых шкафов можно использовать для получения писем, открыток, бандеролей, газет и журналов в отделениях Почты России без очередей. Такие ячейки особенно удобны для корпоративных клиентов – представители организации могут забирать корреспонденцию в любое удобное время в часы работы почтового отделения. Кроме того, можно арендовать сразу несколько абонементных ящиков, чтобы разделить корреспонденцию, например, по темам или ответственным сотрудникам.

Для физических лиц, помимо прочего, сервис удобен тем, что они могут не называть отправителям свой персональный адрес и пользоваться абонентским ящиком в отделении. Помимо этого, услуга является социально-ориентированной. Инвалиды, пенсионеры и ветераны ВОВ имеют возможность оформить услугу в два раза дешевле стандартного тарифа.