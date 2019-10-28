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В Рязанской области росгвардейцы провели для школьников урок мужества

В Сасовской школе № 106 сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области провели урок мужества для подшефного школьного отряда имени героя Советского Союза Александра Мишина.

Урок начался с рассказа ветерана рязанского СОБР Юрия Ткаченко о службе и истории спецподразделения. Рассказ сопровождался небольшим фильмом, который снимали сами офицеры отряда о своей работе и тренировках.

Школьники очень живо интересовались службой СОБР и рассказали гостю о выпускниках, которые стали Героями, в том числе об Александре Мишине, в честь которого назвали свой отряд.

После урока сотрудники ОМОН продемонстрировали школьникам оружие, находящееся на вооружении отряда. А затем инструкторы устроили для детей небольшое спортивное занятие по изучению боевых приемов борьбы. Попробовать свои силы на татами смогли как мальчики, так и девочки.

Как отметила директор школы № 106 Оксана Боровская, такие занятия укрепляют у ребят чувство патриотизма и уважение к военной службе.

Справка.

В средней образовательной школе №106 города Сасово Рязанской области действует отряд имени Героя Советского Союза Мишина Александра Степановича. Он состоит из 25 учащихся. Ребята занимаются военно-прикладными видами спорта и участвуют в областных военно-патриотических мероприятиях.

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