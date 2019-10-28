В Рязани состоялся телемост по проблемам детского чтения

В понедельник, 28 октября, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся телемост «Проблемы детского чтения: как вырастить вдумчивого и увлеченного читателя», в котором приняли участие сотрудники централизованной системы детских библиотек города Рязани.

С докладом «Ошибка профессора МакГонагалл, или рязанские тайны Гарри Поттера»

выступила заместитель директора по автоматизации и информатизации библиотечных процессов ЦСДБ Надежда Кузнецова. Она рассказала, как в рамках грантового проекта «Рязанский Хогвартс» авторам и сотрудникам центральной детской библиотеки Владимиру Багрову и Ирине Володиной удалось в течение года воспитать вдумчивого и увлеченного читателя. Доклад сопровождался содержательной презентацией и завершился показом короткого ролика, демонстрирующего творческий подход библиотеки к проблеме детского чтения.

В дар организаторам телемоста была передана книга «Рязанский Хогвартс: 30 шагов к успеху», подготовленная и выпущенная авторами проекта по итогам реализации. Доклад вызвал оживленную реакцию аудитории.

Докладчику были заданы вопросы о перспективах вывода проекта на новый уровень и системе отбора детей на повторный курс «Рязанского Хогвартса». На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.