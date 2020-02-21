В Рязанской области рабочий задохнулся в зерносушилке

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины 1978 года рождения в рабочем посёлке Ухолово. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.



Труп мужчины был найден днём в четверг, 20 февраля. По предварительным данным, разнорабочий сельхозпредприятия упал в центрифугу сушилки для зерна. В результате он задохнулся.



Следователи установят все обстоятельства дела. Также они дадут юридическую оценку действий должностных лиц предприятия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

