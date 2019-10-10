На главную Рязань Общество В Рязанской области пройдёт всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»
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В Рязанской области пройдёт всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» — это ежегодная Всероссийская акция министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию.

«Экспедиция 2019» стартовала 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Охват акции впечатляет — это 191 город в 40 регионах России. В Рязанской области акция пройдёт с 24 октября по 28 октября. В областном центре и в районах области будут развернуты мобильные пункты тестирования. Узнать их будет очень просто это брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

«Рязанский кожно-венерологический диспансер, отделение регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД присоединятся к акции, наши специалисты примут активное участие и будут работать совместно с федеральными коллегами», — рассказала Елена Большакова, главный врач ГБУ РО ОККВД.

Основная задача акции — обратить внимание жителей региона на проблему распространения ВИЧ/СПИДа, доступно рассказать о заболевании, развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать дискриминацию людей, живущих с ВИЧ. Во время экспедиции пройдут и специализированные образовательные мероприятия, направленные на повышение знаний о проблеме ВИЧ/СПИДа.

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