В Рязанской области пройдет «Школа общественной дипломатии»

С 11 по 13 ноября в Рязанской области пройдет платформа развития волонтеров международных мероприятий «Школа общественной дипломатии». Мероприятие реализуется в рамках гранда Федерального агентства по делам молодежи.

«Школа» объединит 100 обучающихся образовательных организаций и лидеров молодежных объединений России в возрасте от 18 до 30 лет.

Участники обсудят актуальные вопросы в области общественной дипломатии и международных отношений. Платформа станет местом обмена опытом для проведения совместных проектов.

Мероприятие разделено на три тематических направления: «внешнеполитические вызовы России и общественная дипломатия», «волонтерство и международные молодежные мероприятия» и «молодежные проекты с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом».

Для регистрации на «Школу общественной дипломатии» необходимо подать заявку на АИС «Молодежь России» до 5 ноября.

Организаторами выступают Центр молодежный международных проектов РГУ имени С.А. Есенина, «Всероссийский межнациональный союз молодежи» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ «Ресурсный молодежный центр», Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.