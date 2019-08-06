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В Рязанской области проходит региональная акция «Дети на страже леса — 2019»

В Рязанской области проходит эколого-просветительская акция «Дети на страже леса — 2019». С июня по август в детских летних оздоровительных лагерях проводятся тематические мероприятия с участием специалистов министерства природопользования региона, ГБУ РО «Пожлес», ГКУ РО «Рязанское лесничество» и эковолонтеров. На сегодняшний день они состоялись в ряде организаций Рязанского и Спасского районов.

В ходе акции была организована работа интерактивных информационно-игровых и практических площадок, сообщает сайт регионального правительства. Школьники были проинформированы о причинах возникновения возгораний в лесах и правилах пожарной безопасности. Они ознакомились с устройством специализированных автомобилей, подручных средств пожаротушения и особенностями ликвидации возгораний в лесных массивах. Для детей были проведены обучающие игры.

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