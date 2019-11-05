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В Рязанской области полицейские рассказали дошкольникам о ПДД

Фото: сайт УМВД России по Рязанской области

Сотрудники Шиловского ГИБДД познакомили дошкольников с Правилами дорожного движения. Занятие прошло на автоплощадке на территории городского Детского сада №3. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Занятие прошло в формате интерактивной игры: сначала полицейские рассказали детям о правилах безопасности на дороге, а затем перешли к практике.

Особенно подробно полицейские познакомили ребят с правилами безопасного поведения на дороге пешеходами, поскольку школьники чаще всего относятся именно к этой категории участников.

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