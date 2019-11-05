Как создавалась главная денежная игра столетия? 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 121. Главная денежная игра столетия. Как создавалась «Монополия»?

В 2015 году в коробки с этой настольной игрой положили настоящие банкноты. В 79 упаковках их было всего по несколько купюр, а вот в восьмидесятой заменили все игровые деньги. Счастливчику, который купил этот экземпляр, досталось 20,5 тысяч евро. Так производитель отметил 80-ю годовщину со дня выпуска «Монополии». За эти десятилетия было продано более 275 млн экземпляров «Монополии», в нее играл каждый десятый житель планеты.

По официальной версии первый ход в этой глобальной партии сделал американец Чарльз Дэрроу. Он продавал и устанавливал отопительное оборудование, но грянула Великая депрессия, Чарльз остался без работы. Освободившееся время он направил на разработку игры, которая станет настоящим монополистом на рынке. Точнее – на её усовершенствование.

Тремя десятилетиями ранее Элизабет Меги придумала настольную «Игру землевладельцев». Но владелец компании, которая выпускала «настолки» на рынок, отвергла идею из-за политической подоплеки, которая была заложена в основу, а также сложных правил. Дэрроу все упростил до существующей и поныне простой и наглядной схемы и начал мировую гонку за богатством.

Первые экземпляры он рисовал сам, затем спрос стал так велик, что стало необходимо промышленное производство. Он отправился в ту же компанию, куда ранее безуспешно подавала свое изобретение Элизабет Меги. На этот раз бизнесмены не стали отказываться, положив в свой актив одну из самых успешных игр в истории.