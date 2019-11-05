В Рязани открылся 12-й танцевальный сезон «Губернского бала»

В субботу, 3 ноября, Рязань присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». Одной из площадок акции стала Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. Но прежде, чем приобщить всех желающих к искусству, участники движения «Губернский бал» открыли в библиотеке 12-й танцевальный сезон. Эту цифру организаторы обыграли и в названии сезона «ГМБ. Версия 12.0», и в самых популярных танцах. Так, знакомая участникам «Губернского бала» кадриль «9 кеглей» превратилась в «12 кеглей», греческий хоровод получил название «12 подвигов Геракла», а котильон не обошёлся без самых настоящих 12 стульев.

В планах участников ГМБ в течение сезона также освоить и исполнить мазурку в 12 па, вальс дуздам («Прогулка с дюжиной дам»), контрданс «12 месяцев» и многие другие танцы.

О предстоящих событиях 12-го бального сезона рассказали художественный руководитель движения «Губернский бал» Юлия Григорио и руководитель школы танцев «Губернский бал» Алексей Лавренёв. Новый сезон будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большое внимание также планируется уделить студентам и семьям.

Участники «ГМБ» по традиции примут самое активное участие в праздновании годовщины Великой Победы. Не обойдутся без них и мероприятия в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица».

А ближайшим событием, к которому участники «ГМБ» начнут готовиться совсем скоро, станет традиционный Новогодний маскарад. В этом году он пройдёт 14 декабря в Рязанском музыкальном театре.

Вечер продолжился музыкальным спектаклем в ритме танца в рамках акции «Ночь искусств». Все желающие смогли научиться танцевать кадриль, регтайм, котильон и другие танцы, а те, кто ещё ни разу не бывал на балу, получили в подарок бесплатное занятие в школе танцев «Губернского бала».

1 из 8

Фото Екатерины Паниной