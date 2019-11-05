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В Спас-Клепиках открыли памятник воинам-интернационалистам

Фото: ИД "Пресса"

В Спас-Клепиках открыли мемориальный комплекс воинам-интернационалистам и участникам локальных воин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инициатором проекта стало Клепиковское отделение Рязанского областного Совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Присутствующих поприветствовал глава районной администрации Николай Крейтин. Он отметил, что память о героях будет жить вечно, и поблагодарил за посильный вклад в создание памятника.

Завершалась церемония открытия возложением цветов к монументу.

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