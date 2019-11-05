В Рязанской области отметили 93-летию города Сасово

В понедельник, 4 ноября, в Муниципальном культурном центре города Сасово состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 93-летию города Сасово. В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты МКЦ.

Открыли праздничную программу ансамбль «Мир добра» и Лауреаты всероссийских и международных конкурсов танцевальная студия «Креатив». Аплодисментами встречали зрители Лауреатов всероссийских и международных конкурсов, финалистку телепроекта «Синяя птица» Алену Коротаеву и полуфиналистку телепроекта « Ты, супер» Валерию Шилкину, Народный коллектив Рязанской области ансамбль «Субботея», юного солиста Кирилла Синякова. Завершился праздничный концерт композицией «Мы, единое целое», в исполнении Народного коллектива Рязанской области ансамбля «Звонница» и танцевальной студией « Креатив».

Также в этот день своими выступлениями сасовцев порадовала Лауреат всероссийских и международных конкурсов, наша землячка, певица, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных – Татьяна Тураева. С детских лет Татьяна была участницей художественной самодеятельности МКЦ.

Стало приятным моментом награждение Почетной грамотой Рязанской областной Думы за значительный вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры и искусства региона Муниципальное Бюджетное Учреждение «Муниципальный культурный центр» г. Сасово.

Почётную грамоту директору Муниципального Культурного Центра Елене Фроловой вручила Депутат Рязанской областной Думы Галина Гнускина.