В Рязанской области оценили качество условий оказания медицинских и образовательных услуг

В среду, 23 октября, в Рязани озвучили результаты независимой оценки качества условий оказания медицинских и образовательных услуг. С докладом губернатора на заседании Рязанской областной Думы выступил зампред регионального правительства Роман Петряев.

– В 2018 году независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы Рязанской области проводилась в отношении учреждений здравоохранения и образования. Удалось охватить 24 государственных медицинских и 312 дошкольных образовательных организаций, – рассказал Роман Петряев.

Он также отметил, что в 2019 году в регионе планируется оценить качество 32 медицинских организаций, 18 стационарных учреждений соцобслуживания, 291 образовательного учреждения и 123 учреждений культуры.

Все организации оценивались по 100-бальной школе, при этом 0-20 баллов – неудовлетворительно, а 81-100 баллов – отлично.

«Отличниками» в сфере здравоохранения стали Городская детская поликлиника №7, Городская детская поликлиника №1 ¬и Областная клиническая больница, набравшие более 80 баллов. Самые низкие оценки получили поликлиника Завода «Красное знамя», Городская детская поликлиника №3 и Областной клинический онкологический диспансер. Роман Петряев отметил, что медицинские учреждения с наименьшим рейтингом набрали более 60 баллов.

В сфере образования лидерами стали Детские сады №75, №113, №7, №158 и Новомичуринский детский сад № 2. Наименьшее количество баллов получили Нестеровский детский сад Пителинского района, Ряжский детский сад №5, Сараевский детский сад комбинированного вида №4, Болошневский детский сад и Детский сад №9 «Чебурашка» Рыбнвского района. Лашманский детский сад Касимовского района набрал всего 4 балла.

В голосовании в сфере здравоохранения приняли участие 24 406 респондентов, в сфере образования – 6 773 респондента.

После отчёта депутаты смогли задать свои вопросы. Они интересовались тем, как в регионе идет модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, выполнением указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, планами строительству новых школ, работой по решению дефицита кадров в учреждениях здравоохранения.

– Комитет по социальным вопросам рассмотрел отчёт губернатора и разработал проект-постановление, который содержит рекомендации. Мы понимаем, что конечной целью независимой оценки качества условий оказания услуг населению является предоставление гражданам информации о качестве, а также выявление проблем и определении путей их решения, принятием советующих решений и контролем за их выполнением, – сказал председатель комитета по социальным вопросам Областной Думы Сергей Пупков.