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В Рязанской области объявлено второе метеопредупреждение за сутки

Второй за сутки метеопредупреждение размещено на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Синоптики предупредили жителей Рязани и области, что снег, местами сильный, Будет идти в регионе до конца дня субботу, 11 января. Из-за снегопада видимость ухудшится до 500 – 1000 метров, также в отдельных районах ожидаются туманы. 

Особенно внимательным стоит быть на дорогах. Об этом рязанцев предупреждала Госавтоинспекция, сегодня уже были аварии на заснеженной дороге

По прогнозам метеорологов, при тумане видимость сократится до 300 – 800 метров, на дорогах – гололедица. 

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