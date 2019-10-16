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В Рязанской области начался вылов рыбы

В рыбоводческих хозяйствах Рязанской области начался вылов рыбы. Основной период вылова приходится на октябрь-ноябрь. В 20 хозяйствах Рязанской области производят карпа парской породы, амура, толстолобика.

Крупнейший производитель прудовой рыбы – ОАО «Рязаньрыбпром», в состав которого входят 5 рыбхозов: рыбхоз «Пара» Сараевского района, рыбхоз «Липяговский» Милославского района, рыбхоз «Павловский» Рязанского района, рыбхоз «Ряжский» и рыбхоз «Касимовский». ООО «Рыбхоз Новомичуринский» Пронского района является дочерней компанией ОАО «Рязаньрыбпром», здесь выращиваются осетровые и форель (товарная рыба и посадочный материал).

Как сообщает сайт министерства сельского хозяйства региона, в прошлом году рыбоводческие хозяйства Рязанской области произвели около 2,5 тысяч тонн товарной рыбы.

Рыбу от рязанских производителей можно приобрести в Рязани на субботних ярмарках на ул. Пролетарской возле Центрального рынка, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов, возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской, а также на рынках и в торговых сетях.

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