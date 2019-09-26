В Рязанской области начали устранять «цифровое неравенство»

В четверг, 26 сентября, в Рязани в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» АО «ЭР-Телеком Холдинг» сдал государственному заказчику первый социально-значимый объект, подключенный к современной инфраструктуре сети интернет.

На базе ГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» оператор провел необходимые инженерные работы и подключение технологического и сетевого оборудования к всемирной сети.

Благодаря реализации проекта воспитанники школы-интерната и педагогический состав учреждения получили возможность использовать современные сервисы и услуги на базе сети интернет.

Высокую оценку опережающим темпам устранения цифрового неравенства в регионе дал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Информационная эпоха уже наступила, и мы просто обязаны предоставлять жителям нашей области достойные цифровые услуги. В ближайшее время высокоскоростной интернет должен появиться ещё в ряде социальных объектов области, — уточнил Николай Любимов. — Устранение цифрового неравенства – одна из важнейших задач, которое ставит сегодня государство перед операторами. Мы очень рады быть причастными к данному проекту и обладаем всеми ресурсами и возможностями для успешной реализации федеральной программы на территории нашей страны. Отрадно отметить, что наше оперативное взаимодействие с руководством Рязанской области, позволяет работать над проектом опережающими темпами, — говорит директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимир Романив.