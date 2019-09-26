В Рязани прошло торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека

В четверг, 26 сентября, зале академии ФСИН прошло торжественное мероприятие, посвящённое приближающемуся празднику «Международный день пожилых людей». Гостями праздника стали свыше 800 рязанских пенсионеров. Большинство – ветераны труда, участники работы общественных объединений пенсионеров и ветеранов.



С поздравлениями на празднике выступили заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Андрей Фетисов, заместитель министра труда и социальной защиты региона Денис Боков, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Воробьёва, заместитель председателя Совета ветеранов Николай Пешков, заместитель председателя Комитета Областной Думы по регламенту и депутатской этике Татьяна Баринова, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина.

Обращаясь к гостям, представители органов власти, социальной сферы и общественных организаций региона были солидарны в словах благодарности и уважения к старшему поколению, в признании огромной значимости, которой обладают в отношении пенсионеров и ветеранов и социальная политика государства, и общественная деятельность по поддержке пожилых людей.

На празднике, сопровождавшемся выступлениями творческих коллективов, были переданы награды и памятные подарки волонтёрам, в том числе и волонтёрам серебряного возраста. Это граждане, которые, несмотря на пожилой возраст, выполняют большой объём безвозмездной работы по организации творческих объединений, бесплатных курсов и клубов для пенсионеров и ветеранов. Среди них – члены регионального Отделения общественной организации «Союз пенсионеров России».