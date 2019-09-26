На главную Рязань Общество В Рязани прошло торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека
РязаньОбщество

В Рязани прошло торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека

В четверг, 26 сентября, зале академии ФСИН прошло торжественное мероприятие, посвящённое приближающемуся празднику «Международный день пожилых людей». Гостями праздника стали свыше 800 рязанских пенсионеров. Большинство – ветераны труда, участники работы общественных объединений пенсионеров и ветеранов.


С поздравлениями на празднике выступили заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Андрей Фетисов, заместитель министра труда и социальной защиты региона Денис Боков, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Воробьёва, заместитель председателя Совета ветеранов Николай Пешков, заместитель председателя Комитета Областной Думы по регламенту и депутатской этике Татьяна Баринова, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина.

Обращаясь к гостям, представители органов власти, социальной сферы и общественных организаций региона были солидарны в словах благодарности и уважения к старшему поколению, в признании огромной значимости, которой обладают в отношении пенсионеров и ветеранов и социальная политика государства, и общественная деятельность по поддержке пожилых людей.

На празднике, сопровождавшемся выступлениями творческих коллективов, были переданы награды и памятные подарки волонтёрам, в том числе и волонтёрам серебряного возраста. Это граждане, которые, несмотря на пожилой возраст, выполняют большой объём безвозмездной работы по организации творческих объединений, бесплатных курсов и клубов для пенсионеров и ветеранов. Среди них – члены регионального Отделения общественной организации «Союз пенсионеров России».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В рязанских школах отметили День знаний

Девятый сезон рыбатлона в Рязани стартует в мае

Рязанцам предлагают принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»