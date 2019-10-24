В Рязанской области будет реализован спецпроект «Нацпроекты глазами людей»

В четверг, 24 октября, состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с заместителем руководителя ЦИК партии «Единая Россия» — руководителем Управления проектной деятельности Максимом Рудневым и председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым.

Они обсудили вопросы взаимодействия в рамках реализации национальных проектов, партийных инициатив, а также в осуществлении многоуровневого депутатского контроля в регионе.

Максим Руднев отметил, что «Единая Россия» ведёт большую работу по популяризации нацпроектов в стране, информированию населения о полученных результатах.

– Мы запустили от партии специальные видеоблоги, где мы рассказываем о достижениях, отзывы позитивные, – сказал руководитель Управления проектной деятельности.

Максим Руднев сообщил Николаю Любимову о том, что Рязанская область стала вторым регионом в России, где будет создан видеоблог о достижениях в рамках нацпроектов. Сейчас проводится сбор необходимой информации и видеоматериалов, в том числе о значимых социальных объектах, уже введенных в эксплуатацию и строящихся, сообщает сайт регионального правительства.

Максим Руднев отметил, что хорошая партнерская работа с Правительством области позволяет вести эффективный депутатский контроль за более чем 220 объектами, получать оперативные данные о ходе и качестве их строительства, возникающих сложностях. Также партией для усиления общественного контроля запускается Интернет-портал «Нацпроекты глазами людей».

– Пилотные регионы определены во всех округах, в ЦФО это Рязанская область. Скоро портал будет открыт и начнется прием обращений граждан, которые касаются реализации нацпроектов», – сказал замруководителя ЦИК партии.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул значимость проводимой партией проектной деятельности.

– В рамках нацпроектов выделяются колоссальные средства, ведется масштабная работа, о которой граждане должны знать. И без обратной связи с людьми эта работа будет неполной, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что для регионального Правительства взаимодействие с депутатами, общественными активистами является очень важным и помогает эффективно решать поставленные в нацпроектах задачи. По словам Губернатора, представленные пилотные проекты направлены на улучшение качества работы в рамках нацпроектов, позволят своевременно выявлять и устранять недостатки.