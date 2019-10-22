На главную Рязань Общество В Рязанской области активизировались мошенники, работающие под видом налоговиков
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В Рязанской области активизировались мошенники, работающие под видом налоговиков

На территории Рязанской области зафиксированы случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются работниками налоговых органов и выдвигают требования имущественного характера.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России.

Мошенники звонят в организации, представляясь должностными лицами налоговых органов, и сообщают о том, что предприятию необходимо осуществить перечисление денежных средств на банковскую карту во избежание проведения налоговых проверок. Также мошенниками выдвигаются требования о перечислении денежных средств якобы в счёт погашения задолженности по налогам.

Телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей налоговых органов с подобными требованиями являются преступными действиями мошенников. ФНС России настоятельно рекомендует не идти у них на поводу, сообщая какие-либо дополнительные сведения или оплачивая услуги.

Напоминаем, что связаться с УФНС России по Рязанской области и сообщить о подобных случаях можно по телефонам 8 (4912) 24-26-78, 26-29-86. Кроме того, получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности, можно по телефону Контакт-центра 8-800-222-22-22.

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