В Рязанской филармонии прошла «Ночь искусств», посвящённая академику Павлову

В воскресенье, 3 ноября, в Рязанской областной филармония прошла «Ночь искусств» под девизом «Служа науке – верен искусству». В этом году мероприятие посвятили 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова.

Гости вечера наслаждались музыкой и выполняли тематические задания, зарабатывая «Павловские яблоки». Они разгадывали «Павловские ребусы», проходили электронные тесты, рассматривали фотолокацию и играли в необычное лото и «игру-бродилку».

Участниками проекта стали Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова, квартет «Парафраз» и Елена Браткова, мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы», трио баянистов «Ostinato», камерный ансамбль «Квартет-Эстет», заслуженная артистка России Лариса Голикова, камерный ансамбль «Солисты Рязани», Рязанский камерный хор, участница телепроекта «Голос» Элла Хрусталёва, лидер Tonearm DJ School YURA AFRIKAN, группировка бодрого настроения «Brass Brothers» и другие.

Также в фойе филармонии работали сразу несколько выставок – «Частная коллекция», коллекция насекомых, коллекция марок, «Павлов глазами детей».