На главную Рязань В Рязани заработал пешеходный переход с автоматической подсветкой пешехода
Рязань

В Рязани заработал пешеходный переход с автоматической подсветкой пешехода


В Рязани на Михайловском шоссе у остановки общественного транспорта «Молкомбинат» обустроен пешеходный переход нового поколения. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.
При приближении пешехода на переходе автоматически включается дополнительная система светильников, вертикально освещая «зебру» и привлекая внимание водителя. Система оборудована камерами видеофиксации процесса перехода и реагирует только на человека. Практика регионов, где уже применяются такие системы безопасности пешехода, показывает существенное снижение уровня смертности и количества ДТП.
Работа комплексной интеллектуальной системы безопасности пешехода будет проанализирована специалистами ГИБДД, минтранса и «Дирекции дорог Рязанской области». По результатам будет принято решение о целесообразности применения таких систем на территории всего региона.

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