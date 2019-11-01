В Рязани заработал пешеходный переход с автоматической подсветкой пешехода



В Рязани на Михайловском шоссе у остановки общественного транспорта «Молкомбинат» обустроен пешеходный переход нового поколения. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.

При приближении пешехода на переходе автоматически включается дополнительная система светильников, вертикально освещая «зебру» и привлекая внимание водителя. Система оборудована камерами видеофиксации процесса перехода и реагирует только на человека. Практика регионов, где уже применяются такие системы безопасности пешехода, показывает существенное снижение уровня смертности и количества ДТП.

Работа комплексной интеллектуальной системы безопасности пешехода будет проанализирована специалистами ГИБДД, минтранса и «Дирекции дорог Рязанской области». По результатам будет принято решение о целесообразности применения таких систем на территории всего региона.