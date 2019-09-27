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В Рязани выступил Артур Смольянинов

В четверг, 26 сентября, в Рязанской филармонии актёр театра и кино Артур Смольянинов вместе с виолончелистом Борисом Андриановым и актрисой Валерией Коган представили уникальный музыкально-поэтический концерт, посвящённый поэту Иосифу Бродскому.

Проект представляет собой творческий союз трёх разножанровых артистов, которых объединила любовь к творчеству поэта. Валерия Коган – пианистка и аранжировщик, Борис Андрианов – виолончелист, лауреат международного конкурса им. П.И. Чайковского, Артур Смольянинов – актёр и автор оригинальной музыки. В этом проекте стихи, песни, музыка и театр – всё выстраивается в одно стройное представление.

Как говорит сам актёр, рьяное увлечение Бродским подвигло его на такой формат. 

– Почему Бродский? Это то же самое, что спросить, почему яблоки или груши, люблю ли я одно и не люблю другое. Так и с Бродским, люблю я его, увлечён им, – рассказал актёр.

Голос Артура Смольянинова смог погрузить слушателя в мир поэзии Иосифа Бродского, а виолончель и фортепиано – не просто аккомпанемент. Это неотделимое от поэтического содержимого. 

– Всю работу сделали мои музыканты, – признался актер. – То, как они играют, это семьдесят процентов успеха, без них ничего бы этого и не было. 

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