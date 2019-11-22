В Рязани выбрали «Мисс Студенчество — 2019»

В четверг, 21 ноября, в Рязанской областной филармонии прошёл финал регионального этапа конкурса «Мисс Студенчество – 2019».

За звание лучшей студентки Рязани боролись 8 конкурсанток из всех ВУЗов города.

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Участницам предстояло пройти три очных этапа и два заочных: «Зачётная книжка», Ораторская речь на тему «Мотивируй себя», спортивный этап, где девушки учились играть в теннис, конкурс творческих номеров «Я в искусстве» и, конечно же, традиционный конкурс дефиле.

Творческие номера были очень разнообразны. Зрители насладились танцами с гимнастическими элементами, пением на армянском языке, мюзиклом, игрой на фортепиано.

У жюри был сложный выбор. Но все же они смогли определить победительницу. Вице-мисс стала Анастасия Щедринова из Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина.

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Титул «Мисс Студенчество – 2019» завоевала Софья Тимакова из Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Она отправится представлять наш город на Всероссийском этапе.