В Рязани волонтёры продолжают обход квартир

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Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжены рейды волонтеров медицинского университета на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта. 

Всего волонтеры-медики посетили граждан по 1827 адресам. На 22.00 25 марта выявлено 15 квартир, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине. Один человек сообщил о повышенной температуре, он находится под наблюдением врачей. 

Обращаем внимание, что согласно приказу Роспотребнадзора РФ должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России, на срок 14 дней.

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