В Рязани в шестой раз проходит танцевальный фестиваль «Репутация»

В субботу, 29 февраля, в Рязанском дворце молодежи уже в шестой раз стартовала «Репутация». Это всероссийский фестиваль уличных и современных танцевальных направлений.

В этом году на рязанской сцене встретились танцоры из 25 городов России, а общее число участников составило более 1300 человек. Это рязанцы и гости из Владимира, Уфы, Ярославля, Орла, Тулы и других городов.

Фестиваль проходит в течение двух дней. 29 февраля – выступили танцоры в возрасте от 7 до 14 лет. А в воскресенье продемонстрируют свой талант коллективы, участники которых старше 13 лет.

В программе фестиваля три командные номинации, каждая из которых делится по возрастным категориям. Это номинации: Street Show, Best Dance Show и Lady Styles Show.

Street Show – постановочный номер в стиле Street dance или других современных стилях: breaking, popping, locking, house, krump, hip-hop, dancehall.

Best Dance Show – постановочный номер, который может быть представлен как в одном, так и в нескольких направлениях.

Lady Styles Show – постановочный номер с использованием таких стилей, как dancehall, waacking, jazz-funk, vogue, go-go, high heels.

Также есть индивидуальные номинации – это Best Dance Solo и Best Dance Duet.

Напомним, что второй, завершающий день фестиваля и награждение победителей состоится 1 марта в Рязанском дворце молодежи.