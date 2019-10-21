В Рязани убрали стихийные свалки на нескольких улицах

В период с 14 по 18 октября в Рязани организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок и уборке мусора. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
В частности, вывезен мусор в посёлки Борки, ликвидированы свалки по улице Радиозаводской у дома №3, по улице Гражданской у дома №11, на улице Молодцова между домами №6 и №6 корп. 1, улице Зафабричной в районе дома №5, улице Костычева в районе дома №16 корп. 1 (Лесополоса), улице Новосёлов у дома №33 (Лесополоса Дубки), улице Чехова в районе дома №25, улице Гоголя у дома №5 и дома №34/6.
Администрация города напоминает жителям и хозяйствующим субъектам о необходимости уборки и благоустройства прилегающих к их владениям территорий, согласно Правилам благоустройства города. По вопросам вывоза несанкционированных свалок рязанцы могут обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00):
- префектура Советского района 21-65-70;
- префектура Октябрьского района 28-37-49;
- префектура Железнодорожного района 76-47-88;
- префектура Московского района 37-35-19.