В Рязани сотрудники МЧС встретились с юными спасателями

В пятницу, 4 октября, в честь 87 годовщины образования гражданской обороны РФ в школе №47 прошла встреча сотрудников МЧС с юными спасателями. На торжественном мероприятии директор школы Ольга Донцова поздравила региональное МЧС и пожелала меньше сталкиваться с чрезвычайными ситуациями.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению ЧС полковник Виктор Машоха поздравил кадетов и вручил «значки ГТО» ученикам выполнившим нормативы.

— Ваш кадетский корпус самый многочисленный в Рязанской области и является маленькой частицей в системе гражданской обороны. Я поздравляю Ваш коллектив с этой знаменательной датой, с 87-летием Гражданской обороны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде и новых достижений — сказал Виктор Машоха.

Военно-спортивные классы «Спасатели», в которых обучается более 180 человек, действуют в школе с 2002 года. Школьники профильных классов МЧС занимаются пожарно-спасательным спортом, промышленным альпинизмом, спортивным туризмом, спортивным ориентированием. Ребята проходят стрелковую, строевую и медицинскую подготовку, обучаются основам самозащиты.