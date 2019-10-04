В Рязани ремонтируют мост через Трубеж

В пятницу, 4 октября на мосту через реку Трубеж состоялась приёмка выполненных работ на тротуаре с правой стороны конструкции. В комиссию вошли представители управления благоустройства города, депутатского корпуса, Дирекции благоустройства, подрядной организации ООО «МОСТСЕРВИС 62» и общественности.

На тротуаре с правой стороны моста установлены специальные коммуникации, на которые перенесены провисшие кабельные линии, усилена конструкция тротуара правой стороны моста армо-поясом и устроен настил для организации прохода пешеходов, произведена обрезка веток деревьев.

Гарантия на выполненные работы составляет год. В 2020 году при поддержке правительства Рязанской области планируется организовать работы по ремонту искусственного сооружения. Управлением благоустройства города уже заключен контракт на реализацию проектной документации по ремонту моста через реку Трубеж на автомобильной дороге Рязань-Борки.

По словам представителей управления благоустройства, незначительные недочеты, выявленные в ходе приемки, будут устранены подрядчиком в течение двух дней.