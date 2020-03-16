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В Рязани состоялся круглый стол «РГУ имени С.А. Есенина в общественно-политической жизни региона»

В зале заседаний Учёного совета РГУ прошёл круглый стол «РГУ имени С.А. Есенина в общественно-политической жизни региона». Его участниками стали представители органов государственной власти и местного самоуправления Рязанской области, руководство и профессора университета.

Ректор РГУ Андрей Иванович Минаев в приветственном слове отметил, что всё чаще на базе университета открываются дискуссионные площадки с коллегами и партнёрами вуза.

«В ходе таких плодотворных дискуссий мы стали самым открытым университетом Рязанской области. Мы готовы к любым вызовам времени. До конца учебного года мы планируем сформировать новый состав попечительского совета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, который будет выстраивать дальнейшую стратегию развития», – сказал ректор.

В заседании круглого стола приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова, председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Викторович Пупков, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Владимирович Ушаков, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования и молодёжной политики Рязанской области Владимир Алексеевич Усков, заместитель главы администрации города Рязани Надежда Николаевна Штевнина.

«Правительство Рязанской области положительно оценивает работу вуза в регионе. Мы считаем важной вашу работу по лицензированию части направлений подготовки, которые ранее реализовывались в Рязанском филиале Московского государственного института культуры. Регион нуждается в молодых перспективных кадрах. Правительство Рязанской области ценит совместную работу с РГУ имени С.А. Есенина по трудоустройству молодёжи», – отметила Анна Николаевна Рослякова.

Участники круглого стола обсудили проблемы взаимодействия органов власти Рязанской области и РГУ в реализации национальных проектов «Образование», «Культура», «Наука», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятности», интеграцию волонтёрства в сферу общественно-политической жизни региона, роль университета в развитии активной гражданской позиции населения.

В университете успешно реализуются основные профессиональные образовательные программы по широкому спектру направлений подготовки. Вуз является ведущим поставщиком кадров для всех отраслей экономики региона, активно участвует в научных исследованиях и прикладных разработках на основе взаимодействия с профильными министерствами. РГУ активно развивает механизмы и технологии добровольческой деятельности, долгосрочные социальные проекты. Многие проекты вуза реализуются в сотрудничестве с администрацией города Рязани и Правительством Рязанской области.

Одной из неотложных задач, по мнению участников круглого стола, является повышение качества подготовки специалистов для работы в общественно-политической и социально-экономической сферах региона, в том числе на основе применения современных инновационных методик и совершенствования системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью возможной последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления.

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