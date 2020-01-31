В Рязани состоялся II юнармейский форум

30 января на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошёл второй городской юнармейский форум «Рязань – территория «ЮНАРМИИ», участниками которого стали более 400 юнармейцев, а также социальные партнеры Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

На Форуме состоялась церемония принятия в ряды юнармейского движения новых участников. 100 учащихся образовательных учреждений города произнесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Поздравить юных патриотов с этим знаменательным событием пришли заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани — Наталья Смирнова, начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Рязанской области Сергей Рудь, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин и другие гости.

Для юнармейцев были организованы интерактивные площадки от социальных партнеров движения. Заключительной частью мероприятия стало подведение итогов деятельности Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Рязани за 2019 год. В ходе нее социальные партнеры, координаторы юнармейских отрядов и лучшие юнармейцы были награждены благодарностями Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», министерства образования и молодежной политики Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Рязанской области, РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова и областного комиссариата.

На Форуме был назван лучший юнармейский отряд Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Рязани в 2019 году. Как сообщает сайт администрации города, им второй год подряд стал отряд «Соколы» МБОУ «Школа №40» г. Рязани.