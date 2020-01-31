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В Рязани состоялось первое заседание общественного совета

По итогам встреч главы администрации Рязани Елены Сорокиной с жителями города был создан Общественный совет при администрации. Впервые такие структуры будут созданы при каждом управлении, в том числе благоустройства, транспорта, ЖКХ.

Первое заседание Общественного совета состоялось 30 января при управлении общественных отношений аппарата администрации города Рязани.

В состав Совета вошли заинтересованные руководители и активисты некоммерческих организаций, представители вузовского и экспертного сообщества-специалистов в области местного самоуправления и гражданского общества. Членами совета стали авторы общественных инициатив, в том числе по благоустройству городских пространств, лидеры и активисты организаций «Общероссийский народный фронт», «Дышим чистым», «Региональный центр контроля в сфере ЖКХ», «Союз многодетных матерей» и другие. Кроме того, в работе первого заседания приняли участие представители Экспертного совета при Правительстве Рязанской области.

В настоящее время управлением общественных отношений подготовлены методические рекомендации и типовое положение по созданию Общественных советов при структурных подразделениях администрации.

В течение декабря-января со стороны жителей было принято более 50 предложений по механизму работы советов, предложения по членству в них. Процесс формирования советов продолжается с учетом этих предложений.

Желающие войти в состав Общественного совета могут подать заявления до конца следующей недели. Уточнить дополнительную информацию кандидаты могут по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.

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