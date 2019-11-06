В Рязани сокращено 150 работников «Автоколонны 1310»



В среду, 6 ноября, в «Автоколонне 1310» прошло собрание коллектива с участием начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. На собрании рассматривались вопросы снижения зарплаты, отмены бесплатного проезда для работников транспортного предприятия и закрытия конечных станций, где водители и кондуктора отдыхали и принимали пищу.

Андрей Михно обозначил сроки решения проблем и ответил на другие вопросы. В частности, присутствуюшие на собрании задали вопрос о том, почему 150 работников «Автоколонны 1310» «выкинули» после объединения с УРТ, хотя обещали, что сокращений не будет.

Мы не нарушали трудовое законодательство, — сообщил Михно. – Если бы мы взяли всех этих работников, то обанкротили бы УРТ.

Чиновник отметил, что две трети работников «Автоколонны» приняты на работу в УРТ.