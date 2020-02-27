В Рязани сняли на видео «фейерверк» от троллейбусных проводов

В Рязани, на перекрёстке улиц Новой и Циолковского произошло замыкание троллейбусных проводов. Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте.



Автор ролика назвал происходящее «фейерверком».



<noscript><iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-6722660&id=456241556&hash=8c55f8914175ad2a&hd=1" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

Видео: Владимир Дифыч

