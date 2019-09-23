В Рязани с начала года отремонтировали 174 улицы

В Рязани продолжается ремонт дорог. С начала года ямы заделали на 174 улицах. Общая площадь ремонта составила порядка 33 тыс. кв. м, сообщает сайт администрации города.

За неделю с 16 по 22 сентября из-за плохой погоды ремонтные работы проводились на 2 участках: на ул. Стройкова в районе Городского клинического родильного дома №2 и кардиодиспансера, а также на участке от ул. Забайкальской до д. Хирино Рязанского района. Общая площадь ремонта составила 235 кв. м.

Асфальтобетонным гранулятом выровняли дороги на участках от ул. Качевской до пос. Качево; ул. Луговая в мкр. Приокский; ул. Путевая; ул. Северная в мкр. Приокский; ул. Дунай в пос. Солотча; от д. 4 корп. 1 по 3-му Мопровскому переулку до д. 1 по ул. Весенней – проезд к ДМХШ №8 на общей площади 6 315 кв. м.

Ремонт дорог продолжился. В период с 23 по 29 сентября планируется отремонтировать дороги на участках с высокой интенсивностью движения, с наличием социально-значимых объектов и маршрутов движения общественного транспорта.