В Рязани с начала года один работодатель повысил зарплату своим сотрудникам

Межведомственная комиссия по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц отчиталась о деятельности за январь 2020 года.

Уже в январе благодаря работе комиссии 12 юридических и физических лиц (19,7% от общего количества приглашенных должников) полностью или частично погасили задолженность. Это позволило привлечь в бюджет Российской Федерации 875 тыс. руб., из них в бюджет города Рязани – 824,8 тыс. руб.

Проводилась работа, направленная на легализацию теневых трудовых отношений, в результате заключены трудовые договоры с 59 наемными работниками.

Одна организация, рассмотренная на комиссии, представила документы о повышении заработной платы сотрудникам с 1 января 2020 года.