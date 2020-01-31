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В Рязани продолжается работы по уборке снега

В Рязани продолжается работы по уборке снега и обработке проезжих частей дорог и тротуаров противогололедной смесью. Дирекцией благоустройства города основное внимание уделяется проезжей части дорог общего пользования, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам. С городских улиц за 29 января и ночь на 30 января вывезено 1600 кубических метров снега. Более 1500 тысяч кубических метров снега вывезено к месту складирования за 30 января и ночь на 31 января.

Для обработки тротуаров, остановок и дорог в борьбе с возникающей скользкостью за два прошедших дня использовано порядка 250 кубических метров пескосоляной смеси.

Очистка пешеходных дорожек, парков и скверов, остановок общественного транспорта проводится бригадами рабочих и техникой МБУ «ДБГ». Дополнительно привлечены две подрядные организации, которые вывели на борьбу с гололедом и подбор снега порядка 130 человек.

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