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В Рязани представят официальное блюдо и напиток новогодней столицы

В четверг, 21 ноября, в Рязани пройдёт четвёртый городской форум ресторанной индустрии «HoReCa fest». В «Точке кипения» участникам форума представят официальные блюда новогодней столицы – десерт «Калинник» и напиток «Вкус Рязани».

Здесь же свою продукцию с символикой новогодней столицы представят кафе-кондитерская «Римские каникулы», «Музей истории рязанского леденца», муниципальное предприятие «Хлебозавод №3 города Рязани», КФХ «НашЪ ДарЪ», «Скопинская художественная керамика», музей «Фабрика игрушек» и многие другие.

Ресторатор, бизнес-консультант, startup-менеджер, технический директор «Ресторанный Консалтинг – Петербургская Ресторанная Школа» и соучредитель компании RESTA Андрей Ушаков и ресторатор, бизнес-консультант, startup и тренинг-менеджер, основатель и генеральный директор «Ресторанный Консалтинг – Петербургская Ресторанная Школа» Ксения Кевля выступят с лекциями, сообщает сайт администрации города.

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