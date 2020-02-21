В Рязани поздравили военнослужащих с 23 февраля

В пятницу, 21 февраля, в Рязанской областной филармонии прошел концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Поздравил рязанских военнослужащих и ветеранов губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов, которые преумножат силу нашей страны.

– Это праздник, в первую очередь, тех, кто связал свою жизнь с воинской службы и избрал своей профессией защиту Родины. Мы гордимся нашими земляками, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и помним всех героев, защищавших нас в других вооруженных конфликтах, – отметил Николай Любимов.

В рамках праздника губернатор вручил ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а лучшим военнослужащим – региональные награды: знаки «За заслуги перед Рязанской областью» и «За усердие», ценные подарки.

После торжественной части для гостей была подготовлена концертная программа.