В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы . Соответствующие решения в пятницу, 27 марта, приняты на заседании Рязанской городской Думы.

На здании Рязанского железнодорожного колледжа будет установлена памятная доска со следующим текстом: «В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров».

На здании колледжа также откроется информационная доска с текстом: «Здесь, в здании железнодорожного училища в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».

Памятную доску установят на фасаде здания по адресу: ул. Высоковольтная, д. 6 с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».

Информационная доска с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой Отечественной войны» появится на фасаде Московского политехнического университета.