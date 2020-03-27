На главную Органы власти Гордума

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы . Соответствующие решения в пятницу, 27 марта, приняты на заседании Рязанской городской Думы.

На здании Рязанского железнодорожного колледжа будет установлена памятная доска со следующим текстом: «В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров».

На здании колледжа также откроется  информационная  доска с текстом: «Здесь, в здании железнодорожного училища в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».

Памятную доску установят на фасаде здания по адресу: ул. Высоковольтная, д. 6 с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».

Информационная доска с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой  Отечественной войны» появится на фасаде Московского политехнического университета.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сотрудники полиции проверяют заведения общепита в Рязани

Видео
Напомним, по распоряжению губернатора с субботы кафе, бары и столовые и другие заведения должны прекратить обслуживать посетителей.
Узнать больше

Рязанская гордума изменила порядок проведения заседаний из-за коронавируса

Гордума
В пятницу, 27 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Рязанская городская Дума утвердила временный порядок голосования на заседаниях. Об этом сообщает сайт гордумы. Теперь...
Узнать больше

Рязанская гордума одобрила кредит на 42 млн рублей «Хлебозаводу №1»

Гордума
27 марта Рязанская городская Дума согласовала осуществление сделки муниципальному предприятию «Хлебозавод №1». Предприятие планирует взять кредит на 42 млн рублей сроком на пять лет...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сотрудники полиции проверяют заведения общепита в Рязани

Рязанская гордума изменила порядок проведения заседаний из-за коронавируса

Рязанская гордума одобрила кредит на 42 млн рублей «Хлебозаводу №1»